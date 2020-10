‘Aldobrando’, l’atteso graphic novel di Gipi solo scrittore

Gipi si concentra per la prima volta solo sulla scrittura con ‘Aldobrando’, il graphic novel sull’odissea di un giovane orfano, che arriva finalmente in Italia, il 5 novembre per Coconino Press-Fandango, dopo lo straordinario successo avuto in Francia. La grafica Gian-Alfonso Pacinotti, in arte Gipi, ha scelto di affidarla alla matita di Luigi Critone, star del fumetto in Francia. “Sono onorato di aver potuto partecipare a questo libro. Un po’ mi manca essere presente in Italia come disegnatore e questa è l’occasione migliore che potessi sognare. Ho sentito i personaggi di Gipi, che sono estremamente veri e credibili, e ho fatto subito mia la sua potente sceneggiatura” dice Critone.

Romanzo di formazione, con protagonista un alfiere d’innocenza, ‘Aldobrando’ sarà presentato in anteprima il 30 ottobre a Lucca Changes 2020 in una live performance d’eccezione con Critone che disegnerà dal vivo i personaggi del fumetto sulle note dell’ensemble Concentus Lucensis e spazierà tra vari generi della musica del Medioevo.

La storia, per tutte le età, è ambientata nello stesso universo medievale fantastico creato da Gipi per il gioco di carte ‘Bruti’. “I miei personaggi sono sempre doppi, lacerati da un conflitto interiore; come accade agli esseri umani, anche il più malvagio può avere un lato di tenerezza. Il solo e unico alfiere di innocenza è il protagonista, Aldobrando, che vince grazie alla sua fragilità, alla sua paura, alla debolezza di cuore e di membra. Un eroe senza i tratti dominanti dell’eroe. Un personaggio che oppone alla forza bruta quella dell’innocenza. Un ragazzo che non sa niente del mondo o dell’amore, ma il percorso che farà lo porterà anche a scoprire questo sentimento, che è l’unico premio che immagino per una persona” spiega Gipi.

In uno scenario in bilico tra L’armata Brancaleone di Monicelli e il Don Chisciotte di Cervantes, ritroviamo i temi di Gipi: la fatica di lasciare casa e diventare adulti, il misurarsi con le proprie paure e ingiustizie del mondo contando solo sulle proprie forze. Aldobrando si fa strada con lealtà in un ambiente ostile, incontrerà assassini e brutali guerrieri, principesse e damigelle, intrighi di potere alla corte del Re delle Due Fontane, ma scoprirà l’amore.

