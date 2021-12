Alec Baldwin di nuovo in pubblico, sara’ a un gala a New York

Condividi l'articolo

Alec Baldwin torna in pubblico dopo l’intervista con la Abc in cui il 2 dicembre per la prima volta ha affrontato in un ‘one on one’ la tragedia sul set del film “Rust” in cui un colpo partito da una pistola che teneva in mano ha ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito di striscio il registo Joel Souza. L’attore fara’ il maestro di cerimonie di un gala a New York organizzato da un’organizzazione per i diritti umani intitolata a Robert Kennedy.

L’evento prevede un intervento in videocollegamento della vice-presidente Kamala Harris e premi alla ex candidata a governatore della Georgia Stacey Abrams e alla poetessa dell’insediamento di Joe Biden, Amanda Gorman. Il ritorno alle attivita’ di Baldwin arriva dopo che l’attore ha cancellato uno dei suoi due profili ufficiali su Twitter. (ANSA).



