Alert cyber-attacchi in Italia: “Nel mirino aiuti umanitari”

Le aziende sanitarie e ospedaliere, “probabilmente in virtù degli aiuti umanitari che si stanno ponendo in essere”, sono “obiettivo molto sensibile” degli attacchi informatici per i quali questa sera è stato diramato un alert dal Csirt. Lo si legge in una comunicazione che il Dirmei ha fatto pervenire questa sera alle aziende sanitarie piemontesi, invitandole ad “alzare al massimo i livelli di sicurezza”, ponendo “massima attenzione alla posta elettronica, all’antivirus, ai siti esposti verso l’esterno. Purtroppo, anche queste, sono azioni di guerra”.

