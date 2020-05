Alessia Marcuzzi cede al fotoritocco? C’è qualcosa che non torna nella foto social

Su Instagram Alessia Marcuzzi rivela ai seguaci il suo desiderio in questi giorni: quello di poter tornare a fare il bagno al mare. Ecco dunque apparire sul profilo IG un ritratto della bella showgirl di spalle, intenta ad entrare in acqua. Oltre al lato B strepitoso alcuni utenti notano anche un altro dettaglio e rimangono sconcertati: il girovita strettissimo di Alessia Marcuzzi. Subito un’utente interviene accusando la conduttrice di aver ritoccato la foto con photoshop:” Hai ritoccato un po’ troppo il girovita. Sproporzionato!”. Alessia Marcuzzi, probabilmente abituata a proteste e osservazioni di questo genere, frena immediatamente ogni polemica con una risposta memorabile: “l’ho sempre avuto sproporzionato… ho le spalle larghe.” All’utente polemica non resta che tacere.

