Alex Pina, chiudiamo La Casa di carta ricomponendo il puzzle

A quattro anni dall’arrivo su

Netflix, dove ha conquistato un successo mondiale restando a

lungo la serie non in lingua inglese più vista sulla piattaforma

al debutto delle varie stagioni, (record battuto nel 2021 da

Lupin e The Squid game), la banda di rapinatori più

sorprendente, disfunzionale e anti sistema della tv, sta per

mettere in atto le ultime imprese. Debuttano infatti il 3

dicembre su Netflix i cinque episodi del Volume 2 della quinta

parte de La Casa di Carta, atto finale del racconto ideato dallo

spagnolo Alex Pina.

“Questo volume 2 è molto più ricco di emozioni. Mettiamo

insieme tutti i pezzi del puzzle, aggiungiamo elementi più

emotivi ai personaggi, a volte chiudiamo il cerchio sul ritratto

di alcuni di loro, dando le risposte per aiutare a comprendere

l’intero universo della serie. Da una prospettiva narrativa,

questo è stato il capitolo più difficile da scrivere ma anche il

più eccitante”, spiega lo showrunner in una conferenza globale

in streaming insieme a molti dei protagonisti più amati dal

pubblico. Attori come Alvaro Morte, interprete del professore,

geniale mente e guida carismatica della banda caratterizzata da

una ‘divisa’ rossa e una maschera di Dalì sul volto quando è in

azione e il fatto che ogni membro nasconda (o così dovrebbe) la

propria identità adottando il nome di una città.

Un gruppo di criminali (ma non solo, ci sono anche componenti

‘acquisiti’) con passati difficili, caratteri complessi e

singolari abilità, fra i quali Berlino (Pedro Alonso), Tokyo

(Ursula Corberó), Rio (Miguel Herrán), Denver (Jaime Lorente),

Stoccolma (Esther Acebo), Helsinki (Darko Peric), Bogotà (Hovik

Keuchkerian), Marsiglia (Luka Peros), Manila (Belen Cuesta),

Nairobi (Alba Flores), Palermo (Rodrigo de la Serna). Senza

dimenticare personaggi fondamentali come l’ex ispettrice Raquel

Murillo, diventata compagna del professore e membro della banda

con il nome di Lisbona (Itziar Ituno); Arturo (Enrique Arce),

entrato nella storia come direttore della Zecca assaltata dal

gruppo o la spietata ex ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri).

La serie aveva debuttato nel 2017 in Spagna con la prima

stagione su Antena 3, ma solo dopo il nuovo editing e la

distribuzione su Netflix (anche produttrice delle altre

stagioni) è diventata un fenomeno globale. “Il volume uno della

Parte 5 (uscito il 3 settembre, ndr) si chiude con un momento

spartiacque come la morte di Tokyo – ricorda Esther Martínez

Lobato, cosceneggiatrice e coproduttice esecutiva -. Conduce

verso l’epilogo personaggi che hanno a lungo vissuto con il

pubblico. Questi ultimi capitoli rendono omaggio a tutti loro,

per ognuno c’è spazio per mostrare un po’ di più dei propri

sentimenti”. Un aspetto che ha particolarmente apprezzato Alvaro

Morte: “Il professore a volte sembra essere un meraviglioso

robot, amo molto quando mostra anche la sua umanità. Non è

perfetto, è un essere umano che fa anche degli errori”.

L’attore, come molti suoi compagni di set, si è commosso

nell’ultimo giorno di riprese: “E’ stato molto bello, mi sono

trovato a lavorare con la stessa squadra che era con me nel mio

primo giorno sul set – dice sorridendo -. E’ stato veramente

emozionante, ma ero sereno. Il primo addio alla serie, più

difficile, l’avevo dato dopo le prime due parti (nel 2017, prima

del successo su Netflix, ndr), quando la serie sembrava essere

finita. Ho vissuto questa sua seconda vita con molta più calma e

gioia”. Per lui La Casa di Carta “finisce al momento giusto, non

abbiamo prosciugato i personaggi. E’ meraviglioso fermarsi ora,

lasciare quando siamo al picco è un regalo che facciamo ai

fans”.

Sul perché la serie abbia avuto un tale riscontro, “non c’è

una risposta univoca – commenta Ursula Corberó -. Penso sia

molto dovuto al legame fra i vari personaggi, insieme formano

una sorta di famiglia, una fratellanza e sorellanza, e questi

sono elementi universali”. Esistono però anche spiegazioni più

inconsuete, aggiunge l’interprete di Tokyo: “C’è chi pensa il

pubblico si relazioni a una struttura e metafore che

richiamerebbero quelle del calcio: ci sono due squadre, i rossi

e i blu, una sorta di arbitro, abbiamo un inno…”.

In ogni modo, mentre la banda mascherata spagnola si ritira,

se ne prepara un’altra in un altro continente: è già in fase di

riprese infatti un remake coreano della serie con Alex Pina fra

i produttori esecutivi.

