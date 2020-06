“Forza Alex…cazzo adesso devi mettercela tutta”. Così la nuotatrice Federica Pellegrini, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, dopo aver appreso del grave incidente nel Senese in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica.

