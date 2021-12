Alexa dialoga con i classici film di Natale

Condividi l'articolo

Alexa si reinventa in chiave natalizia. Con un aggiornamento dell’assistente vocale di Amazon su Fire TV Stick 4K Max è infatti possibile dialogare con l’intelligenza artificiale citando frasi famose dei film natalizi. Tra gli altri, “Il Grinch” e “Mamma ha perso l’aereo”. Ad ogni richiesta, Alexa inviterà a far partire il film su Prime Video.

“Esiste un preciso momento nella celebrazione del Natale che vede famiglie e amici riunirsi davanti alla TV per assaporare insieme i giorni di festa – spiega Amazon – “Quest’anno, sono moltissimi i titoli a tema natalizio disponibili su Prime Video. Basterà quindi chiedere ad Alexa di aprire Prime Video per far entrare la magia del Natale in casa e godersi tutti i cult in 4K, come al cinema”.

La Fire Stick 4K Max non supporta solo lo streaming di Prime Video ma anche una serie di altre applicazioni, come Netflix, YouTube, Disney+, Now, Dazn, Mediaset Play Infinity e RaiPlay, oltre che decine di piattaforme audio per canzoni e podcast, da Amazon Music a Spotify e Apple Music. La Fire Stick 4K Max è il 40% più potente rispetto al modello precedente e dotata di un nuovo processore quad-core da 1.8 GHz e 2 GB di RAM, la nuova Fire TV Stick 4K Max di Amazon promette uno streaming di qualità e contenuti senza interruzioni sul televisore di casa. La chiavetta supporta la risoluzione 4K UHD, HDR e HDR10+, così come Dolby Vision e Dolby Atmos.



