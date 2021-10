Alfred Dunhill: Hatton vola, Paratore rimonta ed ora è 7/o

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 01 OTT – Dopo averlo già vinto nel 2016 e nel

2017, Tyrrell Hatton insegue il terzo successo all’Alfred

Dunhill Links Championship, torneo dell’European Tour che si

gioca con formula pro-am (un professionista e un dilettante). In

Scozia l’inglese, con un totale di 134 (64 70, -10), è rimasto

da solo al comando della classifica e, a metà gara, ha un colpo

di vantaggio sul connazionale Daniel Gavins, secondo con 135

(-9). Nell’evento del massimo circuito continentale, che si

disputa su tre differenti percorsi (tutti par 72) – il

Kingsbarns Golf Links, il Carnoustie e lo storico Old Course

(unico teatro di gara del quarto round) – bella rimonta di

Renato Paratore, da 55/o a settimo con 138 (70 68, -6). Il

romano, che oggi ha giocato all’Old Course, con un 68 (-4)

avvalorato da sei birdie e sporcato da due bogey s’è riportato

sotto e adesso è il migliore tra i sette azzurri in gara.

Il vicentino Guido Migliozzi è 23/o (è rimasta invariata la

sua posizione) con 140 (-4), il bresciano Nino Bertasio è 32/o

con 141 (-3) e il fiorentino Lorenzo Gagli è 53/o con 143 (-1).

In ritardo il torinese Edoardo Molinari, 122/o con 147 (+3), il

pugliese Francesco Laporta, 144/o con 149 (+5), e il capitolino

Andrea Pavan, 165/o con 158 (+14).

Domani il “moving day” (al termine del quale è previsto il

taglio) e domenica il gran finale. Con Hatton che punta una

nuova impresa in Scozia e Paratore che vuole inserirsi nella

sfida per il titolo. (ANSA).



