Alfred Dunhill: Willett va in testa, delusione azzurri

(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Delusione azzurri in Scozia.

All’Alfred Dunhill Links Championship, torneo dell’European Tour

di golf, l’unico a superare il taglio è Guido Migliozzi, 26/o

con 211 (68 72 71, -1). Sono invece usciti al taglio gli altri

sei italiani, a partire da Renato Paratore, 7/o a metà gara e

scivolato all’86/o posto con 217 (+1) complice un parziale

chiuso in 79 (+7). Dopo il “moving day” è l’inglese Danny

Willett il nuovo leader con uno score di 202 (67 69 66, -14). Il

britannico ha tre colpi di vantaggio sui connazionali Tyrrell

Hatton (in testa dopo 36 buche) e Richard Bland, secondi con 205

(-11) al pari degli irlandesi John Murphy e Shane Lowry.

Male, dunque, gli italiani. Oltre a Paratore, sono usciti di

scena Lorenzo Gagli (71/o con 216, par), Nino Bertasio (102/o

con 219, +3), Edoardo Molinari (112/o con 220, +4), Francesco

Laporta (151/o con 227, +11) e Andrea Pavan (164/o con 237,

+21). E ora il rush finale in scena allo storico Old Course di

Saint Andrews. Con Willett, 33enne di Sheffield e vincitore del

The Masters nel 2016, che adesso è il grande favorito al titolo.

(ANSA).



