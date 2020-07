Algoritmo scova campagne social che turbano elezioni

L’intelligenza artificiale è in grado di scovare sui social i post legati a campagne condotte dall’estero per influenzare l’andamento di eventi politici, come avvenuto ad esempio nelle ultime elezioni Usa. Lo afferma uno studio dell’università di Princeton pubblicato da Science Advances.

I ricercatori hanno ‘addestrato’ l’intelligenza artificiale con una serie di post su Twitter e Reddit attribuiti a campagne organizzate negli Usa da Cina, Russia e Venezuela, confrontandoli altri ‘normali’. Al termine del training l’algoritmo era in grado di riconoscere da solo i post della campagna. Inoltre se ‘allenato’ con alcuni post ‘fasulli’ riusciva a trovare tutti quelli della campagna.

A permettere il riconoscimento, spiegano gli autori, sono soprattutto le ripetizioni nella lunghezza e nell’orario di pubblicazione. “Possiamo usare questo strumento – concludono – per identificare automaticamente i post di ‘troll’, e seguire una campagna di informazione online senza alcun intervento umano”.



