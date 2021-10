Alibaba: media, Jack Ma è riapparso a Hong Kong

Condividi l'articolo









(ANSA) – PECHINO, 13 OTT – ll fondatore di Alibaba, Jack Ma,

è riapparso a Hong Kong, a quasi un anno di distanza dalla

clamorosa bocciatura dell’Ipo della fintech del gruppo Ant

Financial, naufragata agli inizii di novembre 2020 su

disposizione delle autorità cinesi a 48 ore dell’esordio dei

titoli alle Borse di Shanghai e Hong Kong.

Lo riporta The Standard, testata dell’ex colonia britannica,

citando “due fonti autorevoli” che lo hanno visto il primo

ottobre in città. Ma ha partecipato a pochissimi eventi pubblici

in Cina nel mezzo della stretta di Pechino contro i colossi

Internet e tecnologici, ma quella di Hong Kong sarebbe per il

carismatico ex insegnante di inglese la prima conferma di

viaggio tra le voci secondo cui gli era stato vietato di

lasciare il Paese a causa di indagini in corso.

Non è chiaro chi abbia incontrato Ma durante il suo periodo

di soggiorno e se da allora abbia lasciato la città. (ANSA).



