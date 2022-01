Alisson, Firmino e Matip positivi, niente Chelsea

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 GEN – Alisson, Firmino e Matip salteranno

Chelsea-Liverpool, sfida al vertice della Premier League, causa

positivita’ al Covid: lo ha annunciato il Liverpool poco prima

del fischio d’inizio della partita a Stamford Bridge. Le assenze

dell’ultima ora si aggiungono a quella di Jurgen Klopp, che ha

rinunciato ad andare in panchina per un “sospetto test

positivo”.

I tre giocatori positivi sono stati posti immediatamente in

isolamento, mentre gli altri compagni sono risultati negativi ai

test. (ANSA).



—

