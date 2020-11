Alitalia: riunito cda Ita Spa, attribuite deleghe

Si è tenuta oggi l’assemblea di ITA SpA che ha autorizzato il consiglio di amministrazione ad attribuire al presidente le deleghe su audit, legale, compliance e segreteria del Consiglio e, congiuntamente all’ amministratore delegato , su Comunicazione e Relazioni Istituzionali.

L’assemblea ha anche approvato alcune minimali modifiche dello statuto. A seguire si è riunito, sotto la presidenza di Francesco Caio, il cda di ITA SpA che, in linea con quanto autorizzato dall’Assemblea, ha attribuito le deleghe al Presidente ed ha nominato Fabio Lazzerini – già designato AD e DG della Società. All’ AD-DG sono state attribuite le deleghe anticipate, insieme a quelle del Presidente, nella precedente riunione del 12 novembre e nel comunicato dell’Azienda in pari data.

“Oggi entriamo nella fase operativa di ITA SpA e accompagneremo la sua nascita e sviluppo con gli obiettivi ambiziosi di creare una Compagnia di successo per il Paese”. Così l’ad e dg della nuova compagnia di Alitalia, Ita Spa, Fabio Lazzerini.



—

