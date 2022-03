Alla Festa del vinile a Roma la ristampa di ‘Paesaggi’ di Piero Umiliani

Condividi l'articolo

Sarà la ristampa di “Paesaggi”, uno dei dischi di “Library music” italiani più apprezzati e campionati di sempre del maestro Piero Umiliani, il protagonista dell’edizione speciale della festa del vinile in programma per tutta la giornata di domenica 6 marzo all’Ellington club, al Pigneto, a Roma. Essendo un disco rarissimo del 1971 stampato in poche centinaia di copie, “Paesaggi” è stato sempre battuto alle aste dai collezionisti di tutto il mondo a cifre impensabili. Ora sarà possibile acquistarlo al costo di un normale disco. Alla presentazione, curata da Pierpaolo De Sanctis, ci saranno le figlie Elisabetta e Alessandra, testimoni e custodi del genio musicale di Umiliani.

Al Pigneto Vinyl Fest di domenica, non un semplice mercato del disco ma una vera e propria festa giunta al quinto appuntamento, saranno presenti, tra gli espositori, sei tra i migliori commercianti di dischi di Roma, un’etichetta discografica, la Four Flies Records e un grande stand di illustrazione serigrafica, la Clockwork Pictures, con poster e illustrazioni a tema. Tra gli altri ospiti della giornata, il dj set di Eva Geist che dopo essere uscita su Hivern Discs con il mini-album “Urban Monogamy””, nel 2020 ha formato con Donato Dozzy e Pietro Micioni il progetto “Il Quadro di Troisi”-

