Alla prima della Scala entrano anche teatro e cinema

MILANO – C’è anche la prosa nello spettacolo ‘A riveder le stelle’ che la Scala metterà in scena il 7 dicembre con un cast di 25 grandi protagonisti dell’opera. A ‘legare’ le arie e i brani famosi che saranno eseguiti con la direzione del maestro Riccardo Chailly sul podio dell’orchestra scaligera ci saranno infatti delle parti di narrazione con brani che vanno dalle lettere di Giuseppe Verdi a Victor Hugo, a Montale a Sting. A interpretarle saranno protagonisti della prosa, attori giovani e meno giovani di cinema e teatro.

Caterina Murino, Bond girl in Casino Royale, leggerà il testo di Fragile di Sting, mentre Massimo Popolizio, che è una delle colonne del Piccolo teatro, un testo di Ingmar Bergman. Giancarlo Judica Cordiglia, attore diretto negli anni da Luca Ronconi, Dario Argento e visto in fiction come Don Matteo, sarà invece la voce di una lettera di Verdi su Shakespeare. Nel lungo elenco l’unica non attrice sarà Michela Murgia. La scrittrice farà l’introduzione alla parte dedicata alle eroine d’opera.

Come da tradizione la prima del 7 dicembre avrà una anteprima giovani. In questo caso l’anteprima il 4 dicembre dalle 18.15 sarà in streaming con una introduzione del sovrintendente Dominique Meyer, spezzoni esclusivi delle prove alternate con interviste agli artisti coinvolti.

L’accesso è riservato agli iscritti al programma La Scala UNDER30, ovvero a chi ha acquistato un Pass o un Abbonamento UNDER30 per la Stagione 2019/2020.

