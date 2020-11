Allarme carenza personale in Rsa Alto Adige

(ANSA) – BOLZANO, 16 NOV – L’Associazione Residenze per

Anziani dell’Alto Adige lancia l’allarme per la carenza di

personale a causa della pandemia. “Gran parte del personale è

stato infettato dal virus o è stato sottoposto a misure di

quarantena. Chiediamo agli infermieri qualificati, operatori

socio-assistenziali e operatori socio-sanitari, che attualmente

lavorano presso altri settori, di sostenerci ed aiutarci in

questo momento di crisi”, sottolinea Oswald Mair, direttore

dell’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige.

“Le Residenze per Anziani hanno semplificato in questo

periodo anche il processo di selezione. Attualmente il rapporto

di lavoro può già essere definito con una semplice domanda di

assunzione. Non c’è bisogno di un concorso”, spiega Mair.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte