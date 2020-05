Si teme un lungo stop per Zlatan Ibrahimovic. Il 38enne attaccante svedese del Milan si è fatto male nella partitella di fine allenamento e ora si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio nella zona del polpaccio. Il Milan spera non si tratti di un problema al tendine, ma solo muscolare. Lo svedese ha lasciato Milanello senza stampelle.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte