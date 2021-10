All’asta a Londra un capolavoro giovanile di El Greco

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 29 OTT – Un capolavoro giovanile di El Greco

(pseudonimo di Domínikos Theotokópoulos, Candia, 1541 – Toledo,

1614), recentemente restituito con altri due dipinti agli eredi

di Julius e Camilla Priester, andrà all’asta da Christie’s a

Londra il 7 dicembre. Lo annuncia la casa d’aste precisando che

il Ritratto di gentiluomo, realizzato nel 1570, è stato stimato

tra 800mila e 1.200.000 sterline. Si tratta di uno dei primi

ritratti arrivati fino a noi opera dell’artista e uno degli

ultimi ancora in mani private. Un’opera, sottolinea gli esperti

della casa d’aste, carica “di quella intensità senza

compromessi che avrebbe definito l’idioma rivoluzionario del

maestro, assicurando la sua reputazione come uno dei grandi

visionari dell’arte moderna”

Il dipinto di El Greco verrà messo in vendita insieme a un

interno di chiesa trompe l’oeil estremamente raro di Emmanuel de

Witte (stima 500.000-800.000 sterline) e ad un potente ritratto

del Maestro di Francoforte (stima 40.000-60.000 sterline). Si

tratta di opere che mettono in evidenza la qualità e il

significato della raccolta assemblata da Julius (1870-1954) e

Camilla Priester (1885-1962), appassionati collezionisti d’arte

viennesi i cui beni vennero sequestrati dai nazisti tra il 1938

e il 1944. Dopo la guerra, Julius Priester – un industriale

coinvolto nella Petroleumgesellschaft Galizin e che aveva

interessi commerciali nel settore energetico – fece grandi

sforzi per rintracciare e recuperare la sua collezione

scomparsa. Una ricerca fu continuata dopo la sua morte prima

dalla vedova poi dagli eredi della coppia. Solo di recente però

si è arrivati alla restituzione di alcune opere.

Il capolavoro di El Greco, che era stato presentato al Grand

Palais di Parigi nel 2019, verrà esposto per la prima volta

prima della vendita da Christie’s a New York da oggi fino all’11

novembre, quindi ad Hong Kong dal 25 al 29 novembre; il de Witte

sarà esposto da Christie’s ad Amsterdam dal 1 al 3 novembre. Le

tre opere saranno riunite per la mostra pre-vendita di Londra

che si terrà dal 3 al 7 dicembre. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte