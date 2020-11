All’Atletico basta Carrasco, per Barcellona è sempre più crisi

(ANSA) – ROMA, 21 NOV – L’Atletico Madrid si aggiudica il big

match della Liga, battendo 1-0 il Barcellona, e si accredita

sempre di più tra le favorite per il titolo. Nella sfida serale

della 10/a giornata del campionato spagnolo al Wanda

Metropolitano decide la rete al 48′ del primo tempo di Yannick

Carrasco: fatale per i blaugrana, sempre più deludenti in questa

stagione, l’errore di Ter Stegen. L’uscita fuori tempo del

portiere del Barca a metà campo ha reso tutto facile per

Carrasco che ha regalato il successo ai padroni di casa. Grazie

ai tre punti i Colchoneros raggiungono in vetta la Real Sociedad

a quota 20. Barcellona invece nelle retrovie fermo a 11. Tra le

brutte notizie per i catalani anche l’infortunio al ginocchio

per Gerard Piqué: il difensore del Barcellona, classe 1987, è

uscito in lacrime dolorante dopo uno scontro di gioco con Angel

Correa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte