Alle Edizioni Clichy il Premio nazionale per la traduzione

Condividi l'articolo









FIRENZE – E’ andato alla casa editrice fiorentina Edizioni Clichy il Premio nazionale per la traduzione 2021, nella categoria Premi maggiori, riconoscimento conferito dalla direzione generale biblioteche e diritto d’autore del ministero della Cultura. Il premio, spiega una nota, è destinato a traduttori ed editori che abbiano contribuito, con le loro opere, ad elevare la quantità e la qualità degli scambi reciproci fra la cultura italiana e le altre culture. Clichy, si legge nel decreto firmato dal ministro Dario Franceschini, “vanta un catalogo già ricco a forte connotazione letteraria, con titoli sempre di grande interesse e generalmente inediti; si apre inoltre alla non-fiction americana (Jessica Bruder, John Updike), alla cultura pop (Jane Birkin), alla letteratura per ragazzi, alla saggistica”. E ancora, la casa editrice, nata nel 2012, “ha introdotto e/o tradotto in Italia Antoine Volodine, Joann Sfar, Régis Jauffret, Jean d’Ormesson, testi di memorialistica (le Lettere inedite di Maria Antonietta, Louise Michel), classici letterari (Jack London, Balzac, Dumas; Romola di George Eliot, a cura di Giovanni Maria Rossi). Tra i titoli proposti da Clichy si segnala Little Boy di Lawrence Ferlinghetti, pubblicato nel 2019 da Doubleday (del gruppo Penguin) per il centesimo compleanno dell’autore”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte