Allegri, abbiamo giocato in una situazione surreale

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Abbiamo giocato in una situazione

surreale, con la sentenza arrivata un quarto d’ora prima della

partita. Ma il crollo mentale non si giustifica. Ora bisogna

stare zitti e accettare la sconfitta. Però una cosa voglio

dirla: sia chiaro che in campo abbiamo fatto 69 punti”. Così

Massimiliano Allegri a DAZN, dopo il ko dei bianconeri ad Empoli

(4-1) che, insieme alla penalizzazione di 10 punti, li lascia al

settimo posto in campionato e lontano dalla zona Champions.

