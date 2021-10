Allegri, buon pareggio che pesa molto

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 25 OTT – “Quanto pesa questo pareggio?

Pesa molto perchè avvenuto dopo una bella prestazione, nel

secondo tempo ancora meglio. Prima del gol del pareggio ci sono

state due-tre situazioni dove non abbiamo chiuso l’azione, dove

McKennie non ha chiuso sulla palla indietro di Kulusevski, non

ha chiuso sulla palla indietro di Chiesa, sono situazioni nelle

quali bisognava fare meglio”. Lo ha detto il tecnico della

Juventus Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn dopo il

pareggio per 1-1 contro l’Inter. “La squadra ha giocato un

pochino più alta, con più fiducia, contro un’ottima Inter che

comunque è una squadra fisica, che ha tecnica, e bisognava fare

una prestazione del genere. Stiamo comunque migliorando la

condizione fisica. Anche la fiducia sta crescendo, infatti nelle

4 partite prima di oggi non avevamo subito reti. È un bel punto,

ora dobbiamo vincere assolutamente con il Sassuolo mercoledì”.

(ANSA).



