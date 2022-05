Allegri, con Fiorentina mi aspetto divertimento e gol

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 20 MAG – “Ci aspettano un ambiente caldo e

una squadra che lotta per l’Europa, dobbiamo divertirci e mi

aspetto una gara ricca di gol”: il tecnico della Juventus,

Massimiliano Allegri, presenta così l’ultima gara di campionato

dei bianconeri in programma domani in trasferta contro la

Fiorentina. “Chiellini lascia un’eredità pesante e ottimi

insegnamenti – aggiunge l’allenatore ai microfoni di Juventus Tv

– e domani giocherà perché tuttora è un calciatore

straordinario. Miretti mi ha stupito molto, è un 2003 ma gioca

con la serenità di un veterano. McKennie? Rientra, magari fa un

pezzo di gara”. (ANSA).



