Allegri fiducioso,a gennaio e febbraio tanti scontri diretti

(ANSA) – ROMA, 21 DIC – “Quando arrivi in questi momenti è

divertente. Nelle ultime partite abbiamo fatto bene, gennaio è

un mese importante. Io sarei contento di arrivare a fine

febbraio con questo distacco dalle prime”. Così Massimiliano

Allegri, intervistato da Dazn, al termine di Juventus-Cagliari.

Poi il tecnico dei bianconeri approfondisce il concetto: “tra

gennaio e febbraio abbiamo tutti gli scontri diretti, poi se li

giocheranno tra loro e noi avremo un calendario migliore. Noi

quest’anno abbiamo perso con Napoli e Atalanta, tre vittorie e

due pareggi, ci mancano i punti nelle altre partite. A gennaio e

febbraio ci saranno gare importanti, da cui sarà importante

uscire nel migliore dei modi”.

Intanto questa sera Allegri ha festeggiato 252 vittorie in

Serie A, come Fabio Capello. “E’ una bella soddisfazione,

speriamo di averne tante altre – commenta -. Dipende dai

giocatori, se me le regalano. Io posso pensare solo a fare meno

danni è possibile”.

Ma è vero, come ha detto prima della partita il dirigente

Maurizio Arrivabene rispondendo a una domanda sui rinnovi di De

Ligt e Dybala, che alcuni calciatori sono più legati ai

procuratori che alla maglia che indossano? “De Ligt sta

crescendo molto, ha fatto una partita ottima sul piano

caratteriale. Bonucci gli sta trasmettendo i valori della

Juventus – risponde Allegri -. Dybala lo aspettiamo, è un

calciatore importante che deve fare gol. L’importante è che

tutti stiano bene a fine dicembre, quando ci ritroveremo”.

(ANSA).



