Allegri: ‘L’importante è essere tra le prime 4 il 22 maggio’

(ANSA) – TORINO, 06 GEN – “Abbiamo pareggiato uno scontro

diretto, è un buon punto e dobbiamo rimanere fiduciosi: sarà un

percorso lungo, al 22 maggio dovremo essere tra le prime

quattro”: Massimiliano Allegri commenta così l’1-1 tra la sua

Juventus e il Napoli. “Abbiamo un punto in più rispetto

all’andata e siamo rimasti alla stessa distanza dagli azzurri,

dobbiamo affrontare la seconda parte di stagione nel migliore

dei modi – spiega il tecnico bianconero – ed essere molto meno

frenetici negli ultimi 30 metri”.

Sulle condizioni degli infortunati il tecnico dice che “Alex

Sandro ha chiesto perché ha sentito un indurimento al flessore,

Bonucci al momento è fuori e non se riuscirà a recuperare per la

sfida contro l’Inter in Supercoppa”. Infine, una riflessione

sulla direzione di gara di Sozza: “non parlo mai degli arbitri,

ma questa volta voglio dire una cosa – aggiunge Allegri – e

penso che si sia fermato l’orologio: doveva dare qualche minuto

in più di recupero, ci sono state diverse interruzioni e tante

sostituzioni. Spero per queste mie parole Rocchi non si arrabbi

(ride, ndr)”. (ANSA).



