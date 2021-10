Allegri, mi sarebbe spiaciuto non vincere gara così

Condividi l'articolo









(ANSA) – TORINO, 02 OTT – “Dalla sosta in avanti, abbiamo

trovato lo spirito di squadra e stiamo capendo come gestire i

momenti delle partite. E’ stato bravissimo Locatelli con quel

tiro, mi sarebbe dispiaciuto non vincere una gara giocata così”:

Massimiliano Allegri commenta così il successo nel derby contro

il Torino.

“Stiamo crescendo, sappiamo quando c’è da difendere e quando

c’è da attaccare, abbiamo fatto tanti passi in avanti – aggiunge

l’allenatore ai microfoni di Dazn – e adesso va migliorato il

palleggio”. Sui singoli: “Chiesa ha fatto bene il centravanti,

Kaio Jorge ha avuto un buon impatto perché è un ragazzo sveglio,

Kulusevski è subentrato bene a gara in corso”, l’analisi di

Allegri su alcune sue pedine.

Juric, invece, non aveva tutte queste alternative in

panchina: “Mancava Djidji in difesa e in attacco eravamo senza

quattro pedine, è tanta roba – spiega il tecnico del Toro,

all’esordio al derby della Mole – e ho cercato di adattare altri

giocatori. Non è il massimo della vita, nel calcio si pagano

tutti gli errori”. I granata, però, hanno giocato a viso aperto: “Spiace per il primo tempo, abbiamo dominato, ma non siamo

riusciti a sbloccarla – il rimpianto del croato – e con maggiore

qualità nelle giocate avremmo potuto fare più male. Adesso

dobbiamo migliorare, conoscendoci meglio e con il tempo potremo

fare sempre di più”. (ANSA).



