Allegri, ‘Stagione anomala, non la auguro a nessuno’

(ANSA) – TORINO, 28 MAG – “E’ stata una stagione anomala, non

la auguro a nessun collega: altre squadre avrebbero fatto 50

punti in queste condizioni”: così il tecnico della Juventus,

Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan.

“Questa squadra ha dato tutto e ha dimostrato di avere dei

valori morali tali da fare 69 punti sul campo, quelli non ce li

toglie nessuno – aggiunge l’allenatore – ed è umano che siano

venute un po’ meno le energie mentali”. Adesso ci sarà bisogno

di ricostruire: “A mente fredda prenderemo le decisioni migliori

per il bene della Juve, ma io non sono mai stato un solo perché

c’è sempre stata la società dietro e non è tutto da buttare –

spiega Allegri – anzi c’è una buona base per ripartire: hanno

giocato cinque giovani in prima squadra, non posso rimproverare

nulla a nessuno e dovremo solo recuperare le energie, onorando

al meglio l’ultimo impegno di Udine”.

Stefano Pioli si gode la qualificazione in Champions, anche se

resta qualche rimpianto: “Il bilancio non è negativo, ma

purtroppo non siamo riusciti ad essere competizioni – spiega il

tecnico rossonero – perché abbiamo pagato qualcosa per il nostro

grande percorso fino alla semifinale che ci ha lasciato una

grande delusione”. Ora il Milan può guardare con ottimismo al

futuro: “Questa squadra ha una base solidissima, siamo cresciuti

anche di più quest’anno con tutte le cose che abbiamo vissuto e

un mese e mezzo molto delicato – aggiunge Pioli – anche perché

non è mai mancata la coesione di tutte le parti”.

I rossoneri, però, hanno manifestato un difetto: “Abbiamo

dimostrato di essere forti perché abbiamo battuto tutte le

grandi squadre, ma purtroppo abbiamo perso troppi punti contro

chi sta sotto – l’analisi dell’allenatore – e se potremo

rinforzarci saremo ancora più competitivi: è stata una stagione

stancante, anche particolare e complicata con la pausa per il

Mondiale da gestire, e ci godiamo il raggiungimento

dell’obiettivo con una giornata d’anticipo”. (ANSA).



