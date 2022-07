Allerta caldo per 100 milioni di americani, temperature record anche negli Stati Uniti

Condividi l'articolo

Emergenza caldo anche negli Stati Uniti, dove 100 milioni di americani sono alle prese con temperature record responsabili di 85 incendi in 13 stati. La canicola durerà per giorni, ha avvertito il National Weather Service mettendo in guardia sulle temperature record, sopra i 38 gradi, nelle maggiori città.

“Chiedo a tutti i newyorkesi di prepararsi al caldo e all’umidità e di controllate le previsioni meteo nei prossimi giorni”, ha detto il governatore di New York Kathy Hochul.

ESPLOSIONE ALLA DIGA DI HOOVER IN NEVADA

Si registra anche un’esplosione alla diga di Hoover, in Nevada. Lo riportano alcuni media americani fra i quali Fox 5 Las Vegas. I pompieri del Boulder City Fire Department confermano che si stanno recando sul posto in seguito a una chiamata di emergenza ma senza fornire ulteriori informazioni. La città di Boulder, su Twitter, precisa comunque che l’incendio scaturito dall’esplosione è già stato spento.

