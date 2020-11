L’agenzia regionale di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna e Arpae hanno emesso un’allerta meteo gialla per vento forte e stato del mare, valida fino alla mezzanotte di domani, attiva per la costa romagnola in particolare per la zona del Ravennate. Si prevedono raffiche di vento fino a 74 km/h provenienti da nord-nord-est con fenomeni in attenuazione a partire da domattina.