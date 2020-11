Allerta smog a Bologna, Piacenza, Reggio, Parma e Modena

(ANSA) – BOLOGNA, 16 NOV – Nuova allerta smog in

Emilia-Romagna: da domani, 18 novembre, nelle province di

Bologna, Piacenza, Reggio Emilia e Parma scattano le misure per

limitare la concentrazione di polveri sottili nell’aria che

resteranno in vigore fino a giovedì 19 novembre. A Modena, già

col semaforo “rosso” per l’inquinamento, rimangono in vigore le

disposizioni emergenziali, mentre a Rimini e Ravenna i livelli

di Pm10 sono tornati nei limiti consentiti e quindi le misure

extra cessano oggi. Lo ha rilevato l’Agenzia regionale

ambientale (Arpae).

Per contrastare lo smog, nelle province segnalate, stop alla

circolazione dei veicoli più inquinanti e anche dei diesel Euro

4, divieto di usare biomasse per il riscaldamento domestico, di

sostare con il motore dell’auto acceso o di combustione

all’aperto (falò o barbecue), obbligo di regolazione del

termostato fino a un massimo di 19 gradi nelle abitazioni e di

17 gradi nelle attività produttive e artigianali. (ANSA).



