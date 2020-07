Allerta temporali su Emilia Romagna e Lombardia

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Una perturbazione di origine

atlantica, permeata da aria più fredda in quota, interesserà

dalla prossima notte le nostre regioni settentrionali, portando

un diffuso e spiccato peggioramento delle condizioni

meteorologiche che, successivamente, si estenderanno anche a

Marche e Toscana settentrionale, con precipitazioni a prevalente

carattere temporalesco, generalmente di forte intensità,

accompagnate da colpi di vento, fulmini e locali grandinate. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 24 luglio, precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere

temporalesco, su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,

Veneto, Provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia,

Marche e Toscana, in quest’ultima, in particolare, sui settori

settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di

forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e

forti raffiche di vento. (ANSA).



