Si invia in allegato l’Allerta 049/2022 valida dalle 00:00 del 07-08-2022 alle 00:00 del 08-08-2022:

CODICE COLORE GIALLO: per criticita’ per temporali, nelle zone A1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,D3,E1,E2,F1,F2,F3,G1,G2,H1,H2;

Si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento e di seguire l’evolversi degli eventi sul sito: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it