Allevatore ucciso nelle campagne del sud Sardegna

(ANSA) – CAGLIARI, 21 GIU – Un allevatore di 59 anni è stato

ucciso questa sera nelle campagne di Gergei, nel sud Sardegna.

L’uomo, a quanto pare, avrebbe avuto una discussione mentre si

trovava all’interno del suo terreno in località Sant’Isidoro, al

termine della quale sarebbe stato aggredito e colpito

ripetutamente. I responsabili sarebbero poi fuggiti dalla zona.

Il cadavere è stato scoperto intorno alle 21. Sul posto sono

arrivati i medici del 118, i carabinieri e successivamente il

magistrato di turno e il medico legale. I militari dell’Arma

della Stazione di Gergei e della Compagnia di Isili adesso

stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del

59enne. Avrebbero già imboccato una pista ben precisa: alcune

persone che conoscevano la vittima sono state portate in caserma

per essere sentite. Il cadavere è stato scoperto intorno alle

21, sul posto insieme ai carabinieri sono intervenuti i medici

del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il

decesso. (ANSA).



