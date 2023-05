Alluvione in Emilia-Romagna: 14 morti, 15 mila evacuati. Sospese le bollette alle popolazioni alluvionate

Condividi l'articolo

Il totale delle vittime per il maltempo in Emilia-Romagna è salito a 14, mentre il numero delle persone sfollate ha raggiunto quota 15mila. Nel ravennate scarseggiano cibo e acqua per gli sfollati e gli animali degli allevamenti. Le previsioni a breve non accennano a migliorare, per domani sono attese sulla regione precipitazioni diffuse ed è stata confermata l’allerta rossa sull’area che va da Bologna a Rimini.

Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con le parti sociali della regione, incontrerà la premier Meloni e i ministri competenti. Fitto assicura: ‘Gli aiuti per risarcire l’Emilia-Romagna dei danni sono pronti ma non saranno utilizzati i fondi del Pnrr’.

IL LIVEBLOG

18.43 – L’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha appena approvato un provvedimento di urgenza che sospende il pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici. La delibera – si legge in una nota – riguarda tutte le utenze nei Comuni danneggiati dagli eventi calamitosi dal primo di maggio, con i peggioramenti degli ultimi giorni. Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro. Inoltre, per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023.

18:00 – Sono quasi 3.000 gli uomini impiegati (2.856 tra Vigili del fuoco, Forze dell’ordine, Croce Rossa e personale e tecnici delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle aziende di distribuzione di gas ed elettricità e telefoniche) e 1.125 i volontari della Protezione Civile che sono al lavoro in Emilia-Romagna, nelle zone colpite dall’alluvione, per prestare soccorso alla popolazione e compiere interventi urgenti di ripristino del territorio piegato dalle esondazioni e dalle frane. A fornire le cifre è la Regione Emilia-Romagna.

15:32 – Sul territorio “abbiamo 300 frane attive in questo momento e circa 500 strade interrotte, alcune completamente da rifare perché distrutte. In 36 ore è caduta l’acqua di 6 mesi su un terreno che aveva già dovuto sopportare quindici giorni fa l’acqua di 3-4 mesi che ha ingrossato i fiumi invece di scaricarsi in mare”. Così, intervenendo su SKy, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.



Agenzia ANSA ‘Sarà mia cura poi, provare a convincere il Senato a ritirare la costituzione di parte civile’ (ANSA)

14:17 – Il numero degli allagamenti di questi giorni in Emilia-Romagna arriva a quota 58, in 43 comuni. Circa 290 sono invece le frane sul territorio, spiega una nota della Regione che fa il punto. Risultano al momento totalmente chiuse 544 strade. Sono 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati.

14:12 – Tra sfollati in centri di accoglienza e residenti costretti da tre giorni a rimanere in casa, diversi comuni dei 9 che compongono l’Unione della Bassa Romagna – 100 mila abitanti in totale su circa 100 kmq dei quali l’80-90 per cento alluvionati – sono alle prese con un grosso problema legato all’approvvigionamento di cibo e acqua, a partire dal comune più piccolo (Sant’Agata sul Santerno, meno di 3.000 abitanti) e forse il più colpito dall’alluvione su tutta la provincia di Ravenna tanto che i morti finora recuperati sono due.

14:10 – Sale a oltre 15.000 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna. Gli interventi di assistenza alla popolazione, spiega la Regione, proseguono 24 ore su 24: sono 8.000 quelli che hanno già trovato accoglienza in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti).

13:32 – “La vita deve comunque proseguire, laddove possibile, e senza offendere nessuno. È anche giusto dare un segnale di prosecuzione della vita in contesti come questo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a chi gli chiedeva se sia stato opportuno tenere il concerto di Bruce Springsteen ieri a Ferrara.

12:37 – Precipitazioni diffuse sono previste per domani sull’Emilia-Romagna ed è stata confermata l’allerta rossa sull’area che va da Bologna a Rimini. Rimane altissima l’attenzione sulle frane.

Agenzia ANSA Martedì il Consiglio dei Ministri sull’emergenza maltempo (ANSA)

12:36 – Per risarcire l’Emilia dei danni subiti il governo interverrà con propri fondi senza far ricorso al Pnrr, strumento poco adatto a far fronte a una emergenza. E’ quanto ha precisato il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto.

Agenzia ANSA L’allerta meteo continua, ora il lato tirrenico più esposto (ANSA)

12:09 – “A Casola Valsenio è un vero disastro. Abbiamo 92 chilometri di strade comunali tutte chiuse. A causa delle frane il nostro territorio è isolato dal resto del mondo”. A dirlo è Giorgio Sagrini, sindaco del paese di 2.500 abitanti sull’Appennino ravennate. “Abbiamo decine e decine di frane e smottamenti in tutto il nostro territorio”, prosegue il sindaco.

11:14 – In diverse zone già colpite dalle alluvioni di questi giorni, tra Bologna e la Romagna, ha ripreso a piovere. Anche in centro a Bologna la pioggia cade insistente dalla prima mattinata.

11:08 – “In sede di comitato centro soccorsi il Consorzio ci ha avvertito che il Canale emiliano-romagnolo sta esondando e verosimilmente le acque potrebbero riversarsi verso Godo e Russi. Abbiamo disposto che vi rechiate obbligatoriamente ai primi piani. Solo chi non ha il primo piano dovrà necessariamente evacuare la propria casa”. Così in una diretta Facebook la sindaca di Russi, Valentina Palli.

09:55 – È salito a sei morti e un disperso il bilancio dell’alluvione che ha colpito il territorio ravennate. Diventa quindi 14 il conto totale delle vittime del maltempo in Emilia-Romagna. Questa mattina a Faenza la polizia ha recuperato il corpo di un ultrasettantenne.

09:31 – Il Comune di Ravenna ha disposto l’evacuazione totale e immediata delle frazioni di Piangipane, Santerno e case sparse. Ha inoltre ricordato che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza.

09:07 – Sulla scorta delle previsioni metereologiche “qualche preoccupazione permane nella fascia pede-collinare, anche con queste piccole precipitazioni, perché noi abbiamo movimenti franosi costanti e quindi ci sarà una evoluzione di questo quadro nei 48 comuni che hanno avuto più di 250 frane”. Così, intervenendo a Sky Tg 24, la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo.

7:46 – Poco dopo le 6.30 sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni.

07:20 – Ancora allagamenti e ancora evacuazioni, anche la scorsa notte nella provincia di Ravenna.

Una corsa contro il tempo per metterli al sicuro (ANSA)

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte