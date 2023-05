Alluvione, Meloni e von der Leyen in volo sulle zone colpite

Condividi l'articolo

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è in Emilia Romagna in visita alle zone colpite dall’alluvione. Nella sua visita è accopagna dalla premier Giorgia Meloni e dal Governatore Stefano Bonaccini. Von der Leyen “assicurerà le istituzioni locali e i cittadini sul sostengo dell’Europa in questo momento difficile”, ha detto il portavoce della Commissione Ue.Dopo il sorvolo delle zone colpite, punto stampa congiunto all’aereporto di Bologna e poi la presidente della Commissione proseguirà per Cesena, Meloni per Roma dove alle 18 è convocato un nuovo Consiglio dei ministri sull’emergenza

Scuola di musica distrutta a Faenza: ‘Danno incalcolabile’

16.23 – L’eccezionale maltempo dei giorni scorsi, oltre ai danni da frane e smottamenti nella zona collinare di Bologna con una prima stima di oltre 10 milioni di euro solo per strade ed aree pubbliche destinati peraltro ad aumentare, ha provocato una serie di danni minori in particolare nelle scuole e alla viabilità di Bologna. Nei giorni dell’alluvione ci sono state almeno 120 segnalazioni nelle scuole della città. Moltissime sono state risolte con un intervento tempestivo dei tecnici del Comune. Rimangono alcune situazioni su cui si sta intervenendo, in particolare negli edifici più datati che, nell’ambito del piano scuole da 100 milioni annunciato nei mesi scorsi, verranno demolite o superate nei prossimi anni.

15.54 – Il 42% della superficie agricola utilizzata (Sau) è stato colpito dagli eventi alluvionali. Una prima ricognizione della situazione presenta un quadro preoccupante per quanto riguarda il tessuto socio-economico legato all’agricoltura e all’agroalimentare dell’Emilia-Romagna. Le aziende agricole presenti sul territorio coinvolto sono quasi 21mila, il 49% dell’intera regione, oltre il 29% è presente nei comuni con allagamenti e il 19% in quelli con frane. Gli addetti in agricoltura, caccia e pesca che operano in comuni colpiti da almeno un evento sono oltre 41mila e rappresentano il 55% degli addetti del settore nell’intera regione. Sono prevalentemente occupati in coltivazioni agricole e produzioni animali, attivi in zone interessate da allagamenti.

15.51 – È atterrata all’aeroporto di Bologna Ursula Von Der Leyen. Pochi minuti dopo sono atterrati, con un volo partito da Ciampino, anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. Ad accoglierli Stefano Bonaccini, il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio. La delegazione è subito ripartita in volo per una ricognizione aerea – in un elicottero dell’Aeronautica militare – delle aree dell’Emilia-Romagna colpite da alluvioni, frane e smottamenti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte