Alphabet lancia Isomorphic Labs, IA per ricerca scientifica

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 05 NOV – La casa madre di Google, Alphabet,

ha annunciato la nascita di una nuova startup che ha l’obiettivo

di scoprire nuovi farmaci e cure mediche, sfruttando

l’intelligenza artificiale. Isomorphic Labs utilizzerà le

piattaforme informatiche di DeepMind, acquisita nel 2014 da

Google, per accelerare nella ricerca scientifica. La base è

AlphaFold2, un programma che esegue previsioni sulla struttura

delle proteine. Concepito come un sistema di deep learning,

nella sua seconda versione, il motore riesce a prevedere la

struttura 3D di una proteina, direttamente dalla sua sequenza di

amminoacidi. “Riteniamo che usando metodi computazionali e di

intelligenza artificiale possiamo aiutare gli scienziati a

portare il loro lavoro ad un livello superiore, accelerando il

processo di scoperta di nuovi farmaci” ha affermato Demis

Hassabis, fondatore e CEO di Isomorphic Labs, nella nota

ufficiale diffusa da Alphabet. Hassabis, che è anche CEO di

DeepMind, svolgerà il ruolo di amministratore delegato della

startup, che si avvalorerà sia di dipendenti attuali di Alphabet

che di scienziati e ricercatori esterni. Isomorphic Labs non è

la prima azienda nata con lo scopo di scoprire nuovi farmaci

tramite gli algoritmi potenziati dall’IA. Dal 2012 opera a

Toronto, Atomwise, una startup universitaria che vuole

affrontare il problema dei costi di sviluppo dei farmaci.

Secondo l’ultimo studio della National Center for Biotechnology

Information statunitense, il prezzo per creare un nuovo farmaco

è, in media, di 1,3 miliardi di dollari. Come spiega il report,

allo stato attuale i ricercatori sintetizzano fisicamente ogni

singolo componente per poi testarlo in laboratorio in condizioni

simili a quelle umane. L’uso dell’IA renderebbe i processi di

testing più veloci, sicuri e meno onerosi, dal punto di vista

economico. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte