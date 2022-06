Alpini: Favero; scuse a donne offese, saremo intransigenti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 01 GIU – “Precisato che condanniamo i fatti

di molestie, e chiediamo scusa alle donne offese, saremo

intransigenti con i responsabili, sia associati che non e saremo

nel contempo determinati a difendere l’onorabilità e l’immagine

dell’Ana contro chiunque”. Così, il presidente dell’Ana,

l’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, torna sui

fatti dell’Adunata Nazionale di Rimini, in un passaggio della

Relazione Morale 2022 pubblicata sul sito dell’associazione e

pronunciata lo scorso 29 maggio durante l’Assemblea annuale

tenuta a Piacenza che ha confermato lo stesso Favero alla guida – è stato rieletto per il quarto triennio – con 373 voti su 480

votanti.

Quanto al futuro, si legge ancora nel documento, “per le

prossime Adunate dovremo pensare da un lato ad un sistema di

controllo per meglio supportare le Forze dell’Ordine e

dall’altro a una migliore sensibilizzazione dei nostri associati

con il supporto imprescindibile delle Sezioni e Gruppi

nell’individuare eventuali facinorosi al fine di contenere se

non eliminare fenomeni di intolleranza e molestie”. (ANSA).



