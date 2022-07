Alpinismo: guide alpine valdostane scalano Nanga Parbat

Condividi l'articolo

(ANSA) – AOSTA, 04 LUG – Exploit per la spedizione “”The way

for the K2…la montagna impossibile” formata da guide alpine

valdostane in Karakorum (Pakistan). Tutti i sei membri del team

– Marco Camandona, ‘veterano’ degli Ottomila (ne ha saliti 10 su

14), Francois Cazzanelli, Emrik Favre, Jerome Perruquet, Roger

Bovard e Pietro Picco – hanno raggiunto la vetta del Nanga

Parbat, 8.126 metri, dal versante Diamir. L’ascensione è

avvenuta senza l’uso di ossigeno supplementare.

Sono arrivati in cima nella mattinata del 4 luglio e stanno

rientrando al campo base. Cazzanelli, in particolare, ha

impiegato meno di 20 ore per salire dal campo base alla vetta.

Ora la spedizione si sposterà al Broad Peak, sul quale saranno

impegnati Cazzanelli e Camandona, e infine al K2 che sarà

tentato a fine luglio dallo stesso Cazzanelli e da Favre,

Perruquet e Picco (con la supervisione di Camandona che lo ha

già scalato nel 2000). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte