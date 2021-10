Alpinismo: Marco Camandona conquista il Dhaulagiri

Condividi l'articolo









(ANSA) – AOSTA, 01 OTT – L’alpinista valdostano Marco

Camandona ha conquistato oggi la vetta del Dhaulagiri, la

settima montagna più alta del mondo con i suoi 8.167 metri.

Camandona ha realizzato l’impresa salendo insieme a Pietro

Picco, anche lui valdostano. I due erano partiti lunedì dal

Campo Base, situato a quota 5.800, poi sono rimasti al Campo

Base II per due notti e ieri mattina sono arrivati al Campo Base

III. Partiti alle 23 (ora nepalese) hanno toccato la cima alle

7,45 del giorno dopo (le 3,45 di questa notta in Italia).

Per Picco si tratta del primo Ottomila raggiunto, mentre per

Camandona il Dhaulagiri rappresenta il decimo Ottomila in

carriera, l’ultimo su territorio nepalese che mancava al suo

palmarès. Come nelle precedenti imprese, anche questa volta la

scalata è avvenuta senza ossigeno supplementare. “Sono

particolarmente contento di aver raggiunto questa vetta –

commenta Camandona – anche perché nel maggio 2020 avevo avuto un

infortunio da cui non è stato facile recuperare. Ci sono voluti

mesi e devo ringraziare i fisioterapisti che mi hanno seguito e

supportato”. (ANSA).



