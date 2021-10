Alps Open: a Sutri vince ancora Vecchi Fossa

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 09 OTT – Bissa l’impresa del 2020, vola al

primo posto dell’ordine di merito dell’Alps Tour, conquista la “carta” per giocare sul Challenge Tour nel 2022 e incassa un

assegno di 5.800 euro. A Sutri (Viterbo) Jacopo Vecchi Fossa si

prende tutto. Per il secondo anno consecutivo vince, con un

totale di 207 (71 69 67, -9) colpi, il Golf Nazionale Alps Open

al termine di una grande rimonta.

Al Golf Nazionale (par 72), la Coverciano del green, il

27enne di Modena ha chiuso il primo round in undicesima

posizione. Poi, è volato in seconda posizione dopo 36 buche.

Nell’ultimo round ha superato in volata Matthias Eggenberger,

runner up con 208 (-8). Niente da fare per lo svizzero, che ha

sprecato un vantaggio di quattro colpi (accumulato al termine

del secondo giro) e, alla 54esima e ultima buca del torneo, ha

sfiorato l’eagle (realizzando un birdie) che gli avrebbe

permesso di portare la contesa al play-off. Terzo posto con 210

(-6) per un altro giocatore italiano, Alessandro Tadini.

Ma nella casa del golf italiano a far festa è Vecchi Fossa.

Grande favorito della vigilia, ha festeggiato il terzo successo

stagionale sull’Italian Pro Tour, il secondo sull’Alps Tour

(dove ha collezionato anche altre cinque Top 10). Ed è ora al

comando della money list dell’Alps Tour con un totale di

26.744,55 punti. La prossima settimana (14-16 ottobre) a Modena

(dov’è nato e cresciuto), nell’Emilia-Romagna Alps Tour Grand

Final, proverà a laurearsi quale miglior giocatore del terzo

circuito europeo maschile. L’ultimo azzurro a riuscirci fu, nel

2019, Edoardo Raffaele Lipparelli. Per Vecchi Fossa è il sesto

successo in carriera da professionista. Nel 2018 al Campionato

Nazionale Open (vinto poi anche quest’anno), alla prima gara

disputata dopo un intervento a cuore aperto, ha dato il via a

quella che oggi s’è trasformata in una importante striscia di

successi. (ANSA).



