Alps Open: tra i quattro leader c’è Maestroni

(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Il Golf Nazionale Alps Open a Sutri

(Viterbo), penultimo torneo dell’Italian Pro Tour e dell’Alps

Tour 2021, dopo il primo giro vede in testa alla classifica, con

uno score di 68 (-4), il lombardo Nicola Maestroni, il

dilettante francese Paul Margolis, lo svizzero Mathias

Eggenberger e l’irlandese David Carey. Al Golf Nazionale di

Sutri (par 72) il quartetto di testa ha un solo colpo di

vantaggio sull’inglese Jack Floydd e su Alessandro Tadini,

entrambi 5/i con 69 (-3).

Buon avvio pure per Gregorio De Leo, 7/o con 70 (-2) al pari

di Guglielmo Bravetti e Carlo Casalegno, oltre che dello

spagnolo Gonzalo Vicente Elena. E’ invece 11/o con 71 (-1)

Jacopo Vecchi Fossa. Campione in carica, il 27enne di Modena –

terzo nell’ordine di merito dell’Alps Tour – a Sutri ha

l’occasione di conquistare il pass per giocare sul Challenge

Tour nel 2022. (ANSA).



