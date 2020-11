Alto Adige, elementari solo figli lavoratori essenziali

(ANSA) – BOLZANO, 10 NOV – A causa dell’andamento

epidemiologico in Alto Adige dalla prossima settimana scatta la

didattica a distanza per tutte le medie e superiori e

l’insegnamento in presenza avviene negli asili e nelle scuole

elementari solo per i bambini i cui genitori svolgono lavori

essenziali. Lo apprende l’ANSA. Per tutti gli altri alunni e

studenti scatta la dad, riducendo in questo modo il numero di

alunni nelle aule scolastiche. In Alto Adige partiranno anche

test salivari a tappeto. I Comuni, nei quali oltre l’80% delle

fasce di popolazione interessate sarà stato testato, già nella

seconda settimana potrà riprendere l’insegnamento in presenza,

come previsto per le zone rosse.

Ci saranno anche limitazioni nel mondo economico per ridurre

il rischio contagi. L’ordinanza, che nelle prossime ore sarà

illustrata al ministro Speranza e alle parti sociali, dovrebbe

entrare in vigore sabato. (ANSA).



—

