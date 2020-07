Alto Gradimento, 50 anni fa debutto del programma radio cult

Il 7 luglio del 1970, giusto 50 anni fa, debuttava in radio Alto Gradimento, la trasmissione cult amata da tutti gli italiani. Era un programma nuovo diverso dai precedenti: chiacchiere in libertà, non sense, parodie, canzoni e personaggi paradossali e comici. Si respirava un’atmosfera di grande allegria e libertà. Così Renzo Arbore la ricorda oggi: “Io e Gianni Boncompagni, insieme a Mario Marenco e Giorgio Bracardi, abbiamo rinnovato una radiofonia che in quel periodo sembrava destinata a essere prevaricata dalla tv”.

“A maggio di 50 anni fa salutammo per sempre Bandiera gialla, programma con cui dimostrammo che la radio poteva continuare a essere la beniamina dei giovani. Ma con Alto Gradimento – sottolinea – l’operazione di rinnovamento fu ancora più importante perché fece capire che la radiofonia era e restava il media più veloce, versatile e virale”.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte