(ANSA) – ROMA, 07 MAR – Sono 17.286 i cittadini ucraini

entrati in Italia finora: 8.608 donne, 1.682 uomini e 6.996 minori. Il dato è aggiornato alle ore 8 di oggi ed indica una

crescita di altri 3mila arrivi in 24 ore. Le principali

destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli,

dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in

Italia. Lo comunica il ministero dell’Interno sul suo sito.

(ANSA).



