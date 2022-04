Altro colpo salvezza, Salernitana batte anche la Fiorentina

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 APR – Terza vittoria di fila e altri tre

punti per continuare a sognare la salvezza. In un Arechi da

grandi occasioni, la Salernitana batte anche la Fiorentina di

Italiano: finisce 2-1 dopo una partenza sprint dei padroni di

casa che trovano la rete del vantaggio con Djuric. Nella ripresa

Saponara pareggia; a 10′ dalla fine Bonazzoli segna la rete che

regala il successo ai campani. Festa grande per la squadra di

Davide Nicola che ora spera nel miracolo di rimanere in Serie A.

