Amadeus, a Sanremo non avrò super ospiti italiani quest’anno

(ANSA) – MILANO, 25 NOV – “Non avrò super ospiti italiani

quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età.

Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico

della musica italiana che deve essere giustamente presentato

come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in

gara”. Lo ha detto Amadeus, direttore artistico e conduttore di

Sanremo, stasera a Milano a un evento della Milano Music Week.

“I super ospiti sono i cantanti che io ho in gara. E’ chiaro io

ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga

un cantante ospite perché non può venire in gara. Perché oggi

nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara –

ha continuato – l’artista viene a presentare la sua musica a

milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una

festa”. (ANSA).



