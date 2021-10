‘Amaro’ il tema del Baccanale 2021 a Imola

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 18 OTT – Al via sabato 30 ottobre al Teatro

Comunale ‘Stignani’ di Imola la rassegna Baccanale, kermesse

autunnale dedicata alla cultura e ai prodotti del territorio –

con oltre 100 eventi in 23 giorni – il cui tema, in questa

edizione 2021 è ‘Amaro’. Tra i momenti di punta, la premiazione

del Garganello d’oro – in programma martedì 16 novembre – che

sarà conferito alla Fondazione Banco Alimentare Emilia-Romagna.

“Siamo di nuovo insieme, in questa grande occasione di

incontro che è il Baccanale – ha osservato in conferenza stampa

il sindaco Marco Panieri – una manifestazione storica per Imola,

che mette al centro la valorizzazione dei prodotti e del

territorio. Il Baccanale rappresenta una grande opportunità per

far vivere con nuovo slancio i luoghi della città e di rilancio

delle opportunità economiche e culturali”.

Nel corso della rassegna, il cui tema è stato rappresentato

in una locandina dall’illustratore imolese, Paolo Beghini – la

sua mostra ‘Porzioni abbondanti’ sarà protagonista in Piazza

Gramsci per tutta la durata della manifestazione – tanti gli

appuntamenti di approfondimento, mostre-mercato, convegni,

visite guidate e degustazioni. Tra gli ospiti di spicco la

scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che, in occasione della

pubblicazione di ‘Punto pieno’, nuovo romanzo della trilogia

inaugurata da ‘Caffè amaro’, dialogherà, il 31 ottobre, con

Massimo Montanari dei temi a lei più cari inaugurando, un ciclo

di conferenze ed incontri dedicati alle molteplici sfaccettature

dell’amaro. (ANSA).



—

