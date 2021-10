Amazfit presenta gli smartwatch GTR 3 e GTS 3 con Zepp OS

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 18 OTT – Amazfit ha svelato la terza

generazione dei suoi smartwatch: GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3. Tutti

girano con Zepp OS, un nuovo sistema operativo che nasce con lo

scopo di aumentare la durata della batteria degli smartwatch,

senza fare a meno di funzionalità avanzate. Tra queste,

l’opportunità di effettuare una misurazione della salute 4 in 1,

ossia, con un solo clic, ricevere i dati su quattro parametri

che descrivono il proprio stato di salute: frequenza cardiaca,

ossigeno nel sangue, livello di stress e frequenza respiratoria.

Non mancano il monitoraggio del sonno, con la verifica della

qualità della respirazione, e l’andamento del ciclo mestruale.

Inoltre, sono già tante le app supportate, molte delle quali

orientate al fitness. Si possono infatti sincronizzare i dati

con Apple Health e Google Fit, così come con Strava, Relive,

Runkeeper e TrainingPeaks, tutte dedicate all’attività sportiva.

Il modello di punta della nuova famiglia è il GTR 3 Pro, che ha

il Wi-Fi, chiamate via Bluetooth e musica direttamente

dall’altoparlante. Ha uno schermo Amoled Ultra HD da 1,45

pollici, autonomia di 12 giorni e spazio di archiviazione di 2,3

GB. Il GTR 3 è simile ma con un display da 1,39 pollici e durata

della batteria fino a 21 giorni. Molto diverso, nel design, il

GTS 3, che ha una forma quadrata e si contraddistingue per

essere particolarmente sottile e leggero: pesa 24 grammi contro

i 32 grammi dei due GTR. Stessa autonomia del GTR 3 di 12

giorni. I tre orologi, prodotti dall’azienda Zepp Health,

costano 149,90 euro (GT3 e GTS 3) e 199,90 euro (GTR 3 Pro) e

sono compatibili sia con iPhone che con gli smartphone Android,

per la gestione di applicazioni e notifiche. (ANSA).



