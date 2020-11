Amazon accetta di rinviare il Black Friday in Francia

(ANSA) – PARIGI, 20 NOV – Amazon dice sì al posticipo del

Black Friday in Francia. Il direttore generale di Amazon France,

Fréderic Duval, ha annunciato che la piattaforma mondiale di

vendite on line accetta la proposta del ministro dell’Economia

francese, Bruno Le Maire, di rinviare di una settimana

l’appuntamento dedicato agli sconti per consentire al governo di

anticipare di qualche giorno la riapertura dei negozi, ma senza

rischiare gli assembramenti della grande giornata dei saldi.

La grande distribuzione aveva anticipato di accettare il

rinvio da venerdì 27 novembre al 4 dicembre a patto che anche

Amazon France avesse accettato. In questo modo, la riapertura

dei negozi potrebbe essere annunciata per il 27 novembre invece

del 1 dicembre. (ANSA).



