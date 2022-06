Amazon: impegnati a sostenere la crescita delle Pmi

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 02 GIU – Attraverso l’evento “Made in

Italy Days” e la vetrina online dedicata al Made in Italy,

Amazon annuncia il suo impegno a sostenere le oltre 18.000

piccole e medie imprese italiane (Pmi) che vendono sul suo store

e che hanno creato ad oggi oltre 50.000 posti di lavoro in

Italia, a raggiungere 1.2 miliardi di euro di vendite all’estero

all’anno entro il 2025, piu’ del doppio del valore delle

esportazioni del 2020, sottolinea Amazon. (ANSA).



